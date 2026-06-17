Итоги ЕГЭ по русскому языку появились на "Госуслугах" раньше срока

Специалисты Рособрнадзора обработали материалы ЕГЭ по русскому языку быстрее, чем планировали изначально. Заместитель руководителя ведомства Игорь Круглинский рассказал на пресс-конференции, что эксперты опережают график, пишет "Ъ". Ранее они уже отправили в регионы результаты по химии, истории и литературе на два дня раньше положенной даты. Теперь такая же ситуация сложилась и с экзаменом по русскому языку, который сдавали все выпускники.

Вечером 16 июня технические службы закончили передавать данные в региональные системы и начали загружать их на портал "Госуслуги". Теперь участники экзамена могут зайти в свои личные кабинеты и увидеть оценки. Многие школьники уже узнали свои баллы за первые предметы, которые они сдавали 1 июня. Ускоренная работа ведомства позволила выпускникам получить важную информацию, не дожидаясь крайнего срока.

Ранее выпускница из Хабаровска через год вернула свои результаты ЕГЭ, которые аннулировали из-за её видеоролика в соцсетях. В видео девушка в шутку рассказала, что спрятала шпаргалки в одежде, чем привлекла внимание Рособрнадзора: ведомство отменило ее баллы, хотя на самом экзамене её не поймали.