Уральские силовики задержали парня, объявившего себя в пиццерии "Адольфом Гитлером"

На Среднем Урале силовики задержали парня, который публично назвал себя "Адольфом Гитлером".

Напомним, инцидент произошел в этот понедельник в одном из торговых центров Нижнего Тагила.

"В "Додо Пицца" 18-летний молодой человек сделал заказ под номером 160 в 18:52. Имя указал: "Адольф Гитлер" (надпись отображалась на экране в зале, – прим.). Все это происходило на глазах моего друга – участника СВО", - рассказывал ранее депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Свалов.

Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, история вызвала широкий резонанс и к разбирательству подключались, в том числе, сыщики центра по противодействию экстремизму. Парня быстро вычислили и задержали полицейские из подразделения уголовного розыска.

"Подозреваемым оказался студент Строительного колледжа, будущий электрик по имени Тимофей. Он из полной семьи. Взяли его по месту учебы, оказывать сопротивление или спешно ретироваться он не пытался. В своем поступке тут же раскаялся, едва сдерживая слезы, и принес извинения всем, кого его действия, что называется, задели за живое", - рассказал полковник Горелых.

Сам студент заявил силовикам, что не является нацистом или их поклонником.

"Свою мерзкую выходку мотивировал тем, что, якобы, не осознавал смысл поступка. Юный тагильчанин заверил, что больше такого не повторится. Насколько его слова искренние – время покажет. В любом случае, кому положено, возьмут любителя пиццы на контроль", - пообещал представитель МВД.

По его данным, в территориальном УВД уже завели административное дело по статье 20.3 КоАП РФ – "Пропаганда фашизма". Данная статья предусматривает до 15 суток ареста.

"Врио начальника гарнизона полиции Нижнего Тагила Венер Гафаров в ближайшее время направит на имя директора учебного заведения, где обучается будущий электрик Тимофей, официальное представление с требованием провести с молодежью комплекс дополнительных профилактических мероприятий, направленных на патриотическое воспитание подрастающего поколения", - добавил Валерий Горелых.