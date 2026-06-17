90% россиян выступают за принятие закона о наказании за домашнее насилие - опрос

90% россиян поддержали бы принятие в России закона о наказании за домашнее насилие, таковы результаты опроса социологической группы Russian Field, проведенного по запросу депутата Госдумы Ксении Горячевой. Против такого закона выступают 6%, еще 4% затруднились с ответом, пишет "Коммерсант".

Женщины чаще мужчин поддерживают принятие закона, также чаще других возрастных групп за наказание за насилие высказывается молодежь. При этом от места проживания, образования и материального положения уровень поддержки закона не зависит.

Законопроект о наказании за домашнее насилие в Госдуму был внесен еще десять лет назад депутатом-телеведущей Оксаной Пушкиной. В 2019 году продвижение законопроекта затормозилось – из-за критики со стороны парламентариев и религиозных деятелей, например, закон критиковал Патриарх Кирилл, называя его вмешательством в жизнь российских семей.

В 2024 году о необходимости вернуться к рассмотрению законопроекта заявила на тот момент уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова.