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Происшествия Брянская область
Фото: Накануне.RU

Дрон атаковал автобус с юными футболистами: есть жертвы и раненые

В Брянской области зафиксирован удар беспилотного летательного аппарата по автобусу, в котором находились участники детской футбольной команды из Гомеля. По информации главы региона, группа направлялась на отдых в Краснодарский край. В результате инцидента погибла женщина, выполнявшая функции сопровождающей. Еще шесть человек получили ранения разной степени тяжести, среди них четверо несовершеннолетних.

Медицинские службы доставили всех пострадавших в лечебное учреждение для оказания помощи. Остальных пассажиров рейса власти планируют отправить к месту постоянного проживания в Белоруссию. Следственный комитет Российской Федерации квалифицировал произошедшее как теракт и возбудил соответствующее уголовное дело. На месте происшествия проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств случившегося.

Ранее в Курской области украинские беспилотники атаковали гражданские объекты, в результате чего погиб один человек и трое получили ранения. В городе Обояни дрон ударил по автозаправочной станции - жертвой стал мирный житель, а еще двое пострадавших сейчас находятся под наблюдением врачей. 

Теги: дрон, беспилотник, атака


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Ранее 17.06.2026 15:12 Мск МИД Белоруссии потребовал от Киева объяснений после удара ВСУ по автобусу с детьми
Ранее 17.06.2026 13:39 Мск Семь пострадавших при атаке БПЛА на автобус в Брянской области госпитализированы

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