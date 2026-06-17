Кировская молодежь выбирает комфортное пространство

Мастерская управления "Сенеж" совместно с Институтом корпоративного развития провели социологическое исследование: что влияет на выбор выпускников вузов и ссузов – остаться после получения диплома на малой родине или переехать в другой регион.



Результаты опроса, основанного на данных за 2024 – 2025 годы, показывают, что 85% молодых людей (из 150 тысяч опрошенных в разных регионах) не видят проблемы в поиске достойной работы на малой родине - подходящие вакансии есть.



"Следовательно, рынок труда не объясняет выбор молодежи", – говорят авторы исследования.



Между тем на сегодня, по данным Роструда, из Кировской области уезжают 31% выпускников вузов и 23% выпускников СПО. Причем с 2022 года эти цифры снизились - с 44% и 35% соответственно.



Процентный "разрыв", произошедший большей частью в 2024-2025 годах, когда в Кировской области велись масштабные работы по благоустройству территорий и ремонту зданий в связи с 650-летием Кирова, – это тысячи выпускников, решивших остаться в вятском крае.

В качестве основных мотивов, способных удержать молодежь в регионе, участники опроса называли зарплату, карьеру. Однако велика и доля молодых людей (10%), для которых большое значение имеет качество городской среды.



Немалый вес в решении остаться в регионе для молодежи имеют дороги (35%), общественный транспорт (25%), тротуары (23%), фасады (20%), парки и набережные (19%).



По итогам опроса авторы пришли к выводу, что 1 866 кировских выпускников – каждый десятый – остались на малой родине в 2024 – 2025 годах именно благодаря реализованным здесь проектам (обновление парков, пешеходных зон, фасадов домов), а также множеству культурных мероприятий.



"Значительная часть уехавших – 4 497 человек – готовы рассмотреть возвращение в Киров при дальнейшем улучшении городской среды", – заключили исследователи.