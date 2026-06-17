Свердловская область направила парашютистов и десантников для тушения лесных пожаров в Красноярском крае

Свердловская область направила Красноярскому краю помощь для ликвидации ЧС по лесным пожарам. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Федеральной Авиалесоохраны.

По данным ведомства, после обращения руководства Красноярского края к губернатору Среднего Урала и в Рослесхоз на борьбу с огнем в Сибирь сегодня направлены 30 парашютистов и десантников Авиалесоохраны Свердловской области (Уральской авиабазы). Для помощи в тушении пожаров в Красноярском крае уже привлечено более 480 парашютистов и десантников Федеральной Авиалесоохраны, Авиалесоохраны Бурятии и Авиалесоохраны Забайкальского края.

Обстановка в крае резко осложнилась с 8 июня из-за возгораний от гроз. Более 90% пожаров возникли на труднодоступных и удаленных территориях Крайнего Севера и на приравненных к ним.

Что касается Среднего Урала, сейчас там спокойная лесопожарная обстановка. По данным Авиалесоохраны на 17 июня, лесные пожары в Свердловской области отсутствуют.