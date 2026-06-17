В Петербурге задержан известный в 90-х бизнесмен Илья Трабер

В Санкт-Петербурге задержан один из самых известных бизнесменов 90-х Илья Трабер. СМИ сообщают, что 75-летнего Трабера допрашивают в ФСБ.

"Фонтанка" пишет, что Трабер и его деловой партнер Владимир Даниленко могут стать фигурантами дела об убийстве "хозяина Выборга" – предпринимателя и депутата Александра Петрова, убитого в 2020 году. Тогда следствию не удалось выйти не на киллера, не на возможных заказчиков покушения.

Трабер считается одной из самых известных и одновременно самых загадочных фигур петербургского бизнеса. В разные годы его имя связывали с Петербургской топливной компанией, Петербургским нефтяным терминалом и активами Большого порта Санкт-Петербурга. В 90-е за ним закрепилось прозвище "Антиквар".