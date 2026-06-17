Нанопластик разрушает клетки: ученые раскрыли механизм развития рака

Специалисты из НовГУ применили компьютерное моделирование и выяснили, как именно нанопластик вредит человеческому организму. Мелкие частицы проникают в мембраны клеток и вытесняют оттуда холестерин. Главный научный сотрудник Андрей Гуртовенко пояснил "Известиям", что этот элемент служит основным строительным материалом для клеточных стенок. Именно он поддерживает их прочность и помогает белкам внутри мембраны работать правильно.

Когда пластик разрушает этот барьер, клетки теряют защиту. В результате они либо гибнут, либо перерождаются в злокачественные опухоли, что провоцирует онкологические заболевания. Это открытие поможет экспертам создать безопасные виды полимеров и разработать точные тесты на токсичность пластика. Сейчас ученые продолжают работу, чтобы понять, какое именно количество накопленного в теле нанопластика становится смертельным для человека.

Ранее в США представили результаты испытаний нового препарата "Амивантамаб", который показал невероятную эффективность в борьбе с запущенными формами рака. Лекарство помогло пациентам с опухолями головы, шеи и легких, которые уже не поддавались химиотерапии.