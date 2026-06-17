При ударе дрона по АЗС в Курской области погиб мирный житель

Украинский беспилотник атаковал автозаправочную станцию в городе Обояни Курской области, погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в telegram-канале.

По его данным, еще два человека пострадали. 44-летний мужчина и 37-летняя женщина будут доставлены в больницу.

Еще один удар произошел на автодороге Белица-Коммунар Беловского района: дрон атаковал легковой автомобиль. В результате пострадал водитель, сообщил Хинштейн.