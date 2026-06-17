В Крыму сократили часы комендантского часа для мотоциклов

Власти Крыма смягчили собственное решение о введении комендантского часа для мототехники на территории региона.

Накануне глава республики Сергей Аксенов объявил, что с 17 июня до особого распоряжения вводится запрет на передвижение на мотоциклах, мопедах и т.п. в период с 20:00 по 6:00.

Но уже 17 июня были внесены изменения: ограничения будут действовать с 22:00 до 6:00.

Ранее Аксенов заявил, что ограничение вводится в целях обеспечения общественной безопасности, а также "охраны военных, важных государственных и специальных объектов".

Контролировать соблюдение комендантского часа будет крымская полиция.