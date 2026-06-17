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Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

Моор сообщил о старте строительства школы в пятом Заречном микрорайоне в Тюмени

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил о старте строительства школы в пятом Заречном микрорайоне в Тюмени, передает корреспондент Накануне.RU

Жители этой части города обращались на Прямую линию в октябре прошлого года. Они рассказали о необходимости возведения учебного заведения и детского сада. Проект прошел государственную экспертизу. Новая школа будет рассчитана на 1400 мест.

"Обустроим ее так, чтобы у детей была возможность не только учиться, но и проявлять себя в творчестве и спорте. В учреждении предусмотрены инженерно-технические лаборатории, кабинеты кулинарии и шитья, робототехники и информатики, библиотека, большая столовая на 700 посадочных мест, два спортивных зала. Ребята смогут заниматься самбо, теннисом, скалолазанием. Параллельно со школой будет вестись и строительство детского сада", - сообщил губернатор Моор.

Прямая линия состоялась 28 октября 2025 года. Глава региона отвечал на вопросы почти два часа. Всего на Прямую линию поступило свыше 1300 вопросов. Тогда губернатор Моор сообщил, что уже разработана проектная документация на строительство большого объекта, в котором планируется размещение школы, детского сада и учреждения допобразования.

Теги: Александр Моор, школа, Заречный микрорайон


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