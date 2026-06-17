Захарова: "Адмирал Григорович" поступил правильно в ситуации с яхтой, эти люди по-другому не понимают

Фрегат "Адмирал Григорович" действовал правильно в ситуации с британской яхтой в Ла-Манше, считает официальный представитель МИД Мария Захарова.

"В этом контексте единственное, что можно было сделать, было сделано "Адмиралом Григоровичем", — сказала она.

"Эти люди понимают только так, по-другому они не понимают", — добавила Захарова в эфире радио Sputnik.

16 июня Минобороны РФ сообщило, что экипаж фрегата "Адмирал Григорович" в проливе Ла-Манш обнаружил гражданскую парусную яхту "Bright Future" под флагом Великобритании, которая следовала на сближение с российским военным кораблем. Экипаж фрегата предпринял несколько попыток связаться с гражданским судном на международном радиоканале. Однако яхта не отвечала на запросы и не меняла курс.

Для привлечения внимания экипажа яхты были произведены пуски сигнальных ракет и поданы звуковые сигналы. Несмотря на эти меры, судно продолжало опасное сближение. Когда дистанция между кораблями сократилась до 150 метров, командир фрегата принял решение произвести упредительную стрельбу по курсу судна из стрелкового вооружения. После этого яхта под британским флагом сразу изменила курс и начала удаляться от российского военного корабля.