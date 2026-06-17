Екатеринбург впервые примет фестиваль "Таврида. Арт" вместо Крыма

В Екатеринбурге в рамках Международного фестиваля молодежи горожане также смогут посетить фестиваль "Таврида.Арт", который до этого проходил в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба авторов проекта - Росмолодежи.

"В 2026 году фестиваль молодого искусства "Таврида. Арт" станет частью Международного фестиваля молодежи и покажет гостям со всего мира самые яркие форматы главного арт-фестиваля страны. Событие пройдет с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге и объединит 10 тыс. участников из 190 стран", - цитирует пресс-службу ТАСС.

Гости фестиваля смогут посетить музыкальное шоу, выступления современных фолк-коллективов и уличных театров, гастрономический фестиваль, книжную ярмарку, выставку изобразительных искусств, цирк-шапито и молл "Арт. Молодость". Ежегодное карнавальное шествие в этом году превратится в шествие молодежи мира - участники наденут традиционные костюмы своих народов, а сами организаторы подарят уральской столице арт-объект от резидентов арт-кластера "Таврида", который будет символизировать связь Крыма и Урала.

На фестивале будут представлены ключевые молодежные проекты России, в том числе и флагманский проект "Таврида.Арт" - Фестиваль молодого искусства. "Таврида. Арт" также выступит оператором культурной программы Международного фестиваля молодежи, зарекомендовав себя одной из самых масштабных площадок России.