Высокогорский ГОК подключился к делу о банкротстве старейшего железорудного предприятия Южного Урала

В Челябинске ОАО "Высокогорский горно-обогатительный комбинат" подключился к делу о банкротстве ООО "Бакальское рудоуправление".

11 июня организация обратилась с заявлением о включении в реестр требования в размере 2,2 млн руб. Заявление рассмотрят в 12.15 30 июля, сообщает пресс-служба Арбитражного суда Челябинской области.

"Бакальское рудоуправление" является старейшим железорудным предприятием Южного Урала. История его начинается в 1757 г. Предприятие включает в себя полный цикл рудоподготовки для металлургического передела, включающего процессы обжига и обогащения сидеритовых руд.