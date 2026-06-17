На заправках иркутской сети АЗС "КрайсНефть" ввели ограничения на отпуск топлива

На заправках иркутской сети АЗС "КрайсНефть" ограничили отпуск топлива в канистры и другие емкости. В объявлениях на заправках сети говорится, что введение лимитов связано с "ограничением продаж топлива на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже", где закупается компания.

"На ряде станций действительно отсутствуют в продаже некоторые виды топлива, поскольку мы обязаны обеспечить бесперебойную поставку для социальных служб и общественного транспорта по ранее заключенным контрактам. Специалисты ведут непрерывный мониторинг ситуации на рынке и предпринимают все возможные шаги для того, чтобы вернуть работу АЗС в привычный, стабильный режим", - цитирует издание IRK.ru представителя "КрайсНефти".

У "КрайсНефти" в Иркутской области насчитывается четыре десятка заправочных станций.