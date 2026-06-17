Жительница Карпинска, надругавшаяся над девушкой-инвалидом, обжаловала приговор

Свердловский областной суд поставил точку в деле жительницы Карпинска Натальи Бродовиковой, надругавшейся над девушкой-инвалидом. После вынесения приговора она решила обжаловать решение, сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Напомним, что в апреле этого года Карпинский городской суд приговорил Бродовикову к 9,5 годам колонии общего режима с ограничением свободы сроком на 1 год. Осужденную также обязали выплатить компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей и материальный ущерб в размере 80 тыс. 850 рублей.



Приговор был обжалован осужденной и ее адвокатом, также было принесено апелляционное представление прокурора. Однако, судебная коллегия по уголовным делам Свердловского областного суда, рассмотрев материалы дела и заслушав мнения сторон, не нашла оснований для вмешательства в судебный акт. Приговор вступил в законную силу.

Инцидент произошел с 16 на 17 мая 2025 года в одном из жилых домов города. Бродовикова, будучи пьяной, избила 24-летнюю девушку-инвалида, после чего совершила иные действия сексуального характера, повлекшие по неосторожности иные тяжкие последствия. После перенесенных издевательств и унижений, потерпевшая лишила себя жизни.

Судебная психиатрическая экспертиза в отношении фигурантки показала, что женщина вменяема, поскольку отдавала себе отчет в совершаемых действиях. Свою вину подсудимая так и не признала.