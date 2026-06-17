Жители Нижнетавдинского округа отправили очередную партию гуманитарной помощи в зону СВО

Жители Нижнетавдинского округа отправили очередную партию гуманитарной помощи в зону специальной военной операции, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.



Два грузовых автомобиля и более двух тонн груза сформировали и отправили на передовую участники сообщества "Отзывчивые добротворцы и ветераны-пограничники Нижнетавдинского округа".



В 80-ю партию гуманитарной помощи вошли: личные посылки для бойцов, саперные щупы, маскировочные сети, медикаменты и продукты, несколько комплектов колес для "Урала", также отправлен автомобиль "Нива", принадлежащий одному из бойцов.



В сборе участвовали неравнодушные жители муниципалитета, волонтерские группы в территориальных отделах, представители учреждений и организаций округа. В погрузке помогли ветераны МВД, ВМФ, ВДВ, а также студенты Агротехнологического колледжа, которым после отправки был торжественно вручен на вечное хранение флаг 164 отдельной мотострелковой бригады.



Гуманитарный груз доставят на мариупольское, донецкое, краснодонское и курское направления.

Ранее колледжи и техникумы Тюменской области также передали гуманитарную помощь участникам СВО. В рамках акции "СПО для СВО" колледжи и техникумы Тюменской области объединились, чтобы поддержать земляков на передовой. Студенты, преподаватели и родители собрали гуманитарную помощь, в состав которой вошли продукты, строительные и электротехнические материалы, медикаменты, толстовки, сшитые руками студентов, и многое другое.



Сотрудники Тюменского колледжа производственных и социальных технологий взяли на себя всю логистику и лично доставили помощь до места назначения.