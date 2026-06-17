На общегородском выпускном в Екатеринбурге выступит Ваня Дмитриенко

Объявлен хедлайнер общегородского выпускного в Екатеринбурге. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, в этом году площадкой праздника станет "УГМК-Арена", которая соберет около 15 тысяч выпускников школ уральской столицы. На торжественное прощание со школой также будут приглашены учителя, руководители учреждений и родители выпускников.

После официальной части, включающей награждение лучших, стартует интерактивная программа и розыгрыш призов. А в 19:45 для всех собравшихся выступит Ваня Дмитриенко.

Мероприятие состоится 26 июня.