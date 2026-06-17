ХК "Автомобилист" начнет готовиться к новому сезону 1 августа

Екатеринбургский ХК "Автомобилист" раскрыл планы подготовки к будущему сезону-2026/27.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральской команды, хоккеисты соберутся в Екатеринбурге в конце июля. С 29-го по 31-е число игроки пройдут углубленное медицинское обследование в центре "УГМК – Здоровье". А уже 1 августа стартует учебно-тренировочный сбор, в рамках которого "Автомобилист" будет тренироваться на льду "УГМК Арены".

15 и 16 августа подопечные Алексея Кудашова проведут первые контрольные матчи – сыграют в Санкт-Петербурге против местного СКА. Далее команду ждет матч против челябинского "Трактора". Эта встреча пройдет в Екатеринбурге 22 августа.

Завершится подготовка к новому сезону участием в Кубке мэра Москвы, который стартует в столице в конце августа. Уральцы проведут на этом турнире три матча и в первом из них сыграют 28 августа с "Шанхайскими Драконами".

Напомним, что в первой официальной игре сезона-2026/27 "Автомобилист" встретится с московским "Динамо" – бывшей командой Кудашова.