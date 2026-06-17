Акции российских нефтяных компаний обрушились до четырехлетних минимумов

Акции российских нефтяных компаний обвалились на фоне угрозы возобновления американских санкций и дешевеющей нефти. Некоторые ценные бумаги упали до минимума с 2022-2023 гг. На внешние факторы наложились внутренние: проблемы у отдельных предприятий нефтяного сектора и укрепляющийся рубль, пишет "Коммерсант".

Котировки многих компаний потеряли 3-7%. Сильнее всего дешевеют бумаги "Татнефти", которая накануне заявила о введении лимита на отпуск топлива на всех заправках своей сети. Дешевеют акции "Роснефти" и "Лукойла", Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза".

Накануне на фоне объявления о заключении соглашения между США и Ираном цены на нефть марки Brent впервые с начала марта опустились ниже уровня $80 за баррель. До начала войны на Ближнем Востоке нефть стоила около $70 за баррель, и этот уровень для российского бюджета был крайне негативным.