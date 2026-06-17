Один человек погиб при аварии на химпредприятии в Саратовской области

В Саратовской области на территории промышленного предприятия произошла авария с выбросом химически опасных веществ. Один человек погиб, сообщает региональное ГУ МЧС.

ЧП произошло в 15.20 16 июня. Утечка была ликвидирована, распространения за пределы территории предприятия не допущено, уточнили в ведомстве.

В марте взрыв произошел на одном из заводов в Нижнекамске (Татарстан). Сообщалось, что причина ЧП — техническая неисправность одной из установок. Сотрудники предприятия, не задействованные в ликвидации происшествия, были перемещены на безопасное расстояние.