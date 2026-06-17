У британского телеведущего Джереми Кларксона диагностировали агрессивный рак

66-летний британский телеведущий Джереми Кларксон сообщил, что у него диагностирована агрессивная форма рака. С этой новостью он обратился к зрителям в новом эпизоде своего шоу Clarkson's Farm ("Ферма Кларксона").

Ранее в соцсетях экс-ведущий Top Gear предупредил, что последние эпизоды нового сезона, которые сейчас выходят на Amazon Prime Video, "будут тяжелыми для просмотра".

В "Ферме Кларксона" Джереми сообщает о диагнозе своим соведущим и добавляет, что узнал о заболевании еще в мае. Он говорит, что у него агрессивная форма рака, но заболевание находится на "очень ранней стадии". Далее Кларксона показывают в больнице, где он сообщает, что часть терапии пошла не по плану.

Он добавляет: "Если всё это окажется успешным, увидимся в шестом сезоне. А если нет, то не увидимся. Всем пока".

Два года назад Кларксон перенес операцию на сердце.

Кларксон наиболее известен как ведущий программы Top Gear, позже с прежними соведущими Ричардом Хаммондом и Джеймсом Мэем он вел шоу The Grand Tour на стриминговом сервисе Amazon. Также он ведет британскую версию программы "Кто хочет стать миллионером?".