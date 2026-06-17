Юрист Старокожевых пожаловался депутату на задолженность по зарплате в 150 тысяч рублей

Юрист Олег Ш., работавший ранее в компании известной в Свердловской области семьи Старокожевых, обратился за помощью к депутату гордумы Екатеринбурга Алексею Вихареву. На общественном приеме он рассказал, что ему до сих пор не выплатили задолженность по зарплате в 150 тыс. рублей.

Как написал в своих соцсетях сам депутат, Олег Ш. уволился по собственному желанию из-за задержки зарплаты и плохих условий работы. Однако оплаты остатка долга в 150 тыс. рублей так и не дождался. Тогда он и обратился к Алексею Вихареву, а также Госинспекцию труда Свердловской области.

"Вместе помогли получить задолженность от бывшего работодателя. Напомнили про право обратиться в суд с иском о взыскании компенсации за задержку и неиспользованный отпуск", - отметил депутат.

Напомним, что семье Старокожевых принадлежит несколько управляющих компаний в Свердловской и Челябинской областях. За годы своей деятельности они приобрели особенно незавидную репутацию, о чем мы писали ранее.

В июне прошлого года Виктору Старокожеву запретили управлять многоквартирными домами. Дело было связано с УК "УКИКО" в Нижнем Тагиле. Однако тот, по данным прокуратуры, не ушел с поста руководителя и продолжил свою деятельность, но уже в ООО "Местное управляющее предприятие УРАЛГРАДМАШ". В августе прошлого года его задержали и отправили под домашний арест по обвинению в мошеннических действиях в сфере обслуживания многоквартирных домов, а впоследствии все же отстранили от должности гендиректора на год, отобрали свыше полутысячи "обслуживаемых" домов и оштрафовали организацию на 250 тыс. рублей.