ФСБ задержала готовивших теракты пособников спецслужб Украины

Троих пособников спецслужб Украины задержали в Тюменской области, Краснодарском крае и Адыгее.

По данным ФСБ РФ, злоумышленники планировали совершение терактов в отношении военнослужащих ВС РФ и волонтерской организации, оказывающей поддержку участникам СВО. Кроме того, они готовили диверсии на объектах транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса.

У задержанных изъяли СВУ на основе пластичного взрывчатого вещества иностранного производства и зажигательные устройства. В их телефонах найдена переписка с украинскими кураторами с инструкциями.

Ранее в Ярославской области задержали мужчину, готовившего по заданию украинских спецслужб теракт на железной дороге. Житель Рыбинска 2003 года рождения задержан с поличным при попытке закладки самодельного взрывного устройства.