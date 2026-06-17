В Ишиме пройдут антитеррористические учения

Антитеррористические учения пройдут в Ишиме 18 июня, сообщили Накануне.RU в пресс-службе РУ ФСБ России по Тюменской области.



Оперативный штаб Тюменской области проведет антитеррористические учения с практическим развертыванием сил и средств в пределах ул. Карла Маркса города Ишима, а также прилегающих к ней территорий.



В мероприятии примут участие сотрудники ФСБ России, МВД России, Росгвардии, МЧС России, работники экстренных служб, представители органов исполнительной власти Тюменской области.



Учения проводятся с целью отработки практических навыков по пресечению террористического акта, ликвидации возможных последствий теракта, проверки уровня взаимодействия между правоохранительными структурами.