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Происшествия Москва
Фото: Накануне.RU

Субсидии на жилье обернулись делом: экс-глава департамента МЧС под арестом

Никулинский районный суд Москвы поместил под домашний арест бывшую начальницу финансово-экономического департамента МЧС Надежду Голикову. Об этом пишут "Ведомости", ссылаясь на свои источники. Суд выбрал меру пресечения 9 июня, а расследованием дела сейчас занимается полиция Западного округа столицы.

Следователи обвиняют Голикову в мошенничестве в особо крупном размере. По их версии, преступление касается жилищных субсидий, которые государство выделяло для нуждающихся сотрудников МЧС. Сейчас полиция выясняет точную сумму ущерба и ищет других возможных участников махинаций. По этой статье бывшей чиновнице грозит до 10 лет лишения свободы.

В МЧС подтвердили, что уже уволили Голикову с руководящей должности. Представители министерства заявили, что ведомство постоянно борется с коррупцией, но давать подробные комментарии они планируют только после завершения следствия и суда.

Надежда Голикова имеет чин государственного советника 2 класса. Она начала карьеру в 1999 году в казначействе Московской области, а затем 13 лет работала на руководящих постах в центральном аппарате Федерального казначейства. В МЧС она пришла в 2018 году на место заместителя директора, а с начала 2019 года возглавила финансовый департамент. Это подразделение распределяло бюджет министерства и выдавало деньги на жилье для спасателей.

 

Теги: жилье, субсидий, МЧС


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