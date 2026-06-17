CNN: Условия сделки с Ираном - это "крупнейший просчет эпохи" для США

Иран получил в свои руки инструмент влияния, превосходящий по своей значимости ядерное оружие. Этого добился президент США Дональд Трамп в результате развязанной им войны, считают американские разведслужбы. Имеется в виду контроль над Ормузским проливом, пишет CNN.

Фактически Трамп дал Ирану рычаг влияния на всю мировую экономику. Иран также укрепил свои позиции, показав способность наносить удары по энергетической инфраструктуре стран Персидского залива, которые США защитить не в состоянии, как показали боевые действия. Это тоже один из ударов по репутации США. А ведь значительная часть иранского военного арсенала остается в боевой готовности и может быть применена в любой момент.

Кроме того, в случае срыва переговоров с США Тегеран может задействовать йеменских хуситов для блокирования Баб-эль-Мандебского пролива. А одновременные проблемы в обоих проливах могут вызвать сильнейший кризис в мировой торговле и на энергетических рынках. Администрация США явно недооценила готовность Ирана сражаться и перекрыть Ормуз. Это "крупнейший просчет эпохи" для США, заключает СМИ.

Накануне американский журнал The American Conservative вышел со статьей, в которой говорится, что все, чего добился Трамп, - это утверждения Ирана как нового легитимного мирового игрока. Это полный провал, но, возможно, США наконец поймут, что Иран им никак не угрожает.