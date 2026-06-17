У памятника основателям Екатеринбурга установили инфоцентр Уральской ночи музыки

Холдинг "Атомстройкомплекс", многолетний партнер международного музыкального фестиваля Ural Music Night (Уральская ночь музыки), вновь взял на себя задачу по установке главного информационного центра фестиваля.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе холдинга, инфоцентр разместился в самом сердце города – у памятника основателям Екатеринбурга Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину. В инфоцентре каждый желающий сможет получить карту фестиваля со всеми площадками и маршрутами; приобрести фирменный мерч Ural Music Night; научиться пользоваться мобильным приложением фестиваля или обратиться с любым вопросом к волонтеру.

Инфоцентр будет работать в день фестиваля с 12:00 до 00:00. А в дни предварительной программы – 17 и 18 июня – он открыт для гостей с 12:00 до 22:00.

"Наша миссия – создавать поводы любить город. Мы и сами как жители города гордимся тем, что именно в Екатеринбурге проходит такой масштабный музыкальный фестиваль, собираются десятки музыкальных коллективов и сотни тысяч слушателей. Это делает наш город особенным, побуждает горожан еще больше ценить его, вносить свой вклад в его развитие. В ходе онлайн-трансляции мы разыграем среди жителей символический подарок – настольную игру "Атомная монополия". Играя в нее с друзьями, можно не только провести время весело и с пользой, познакомиться с городскими достопримечательностями", - отметил креативный и бренд-директор "Атома" Никита Харисов.

В этом году Ural Music Night состоится 19 июня. Онлайн-трансляция будет вестись с 18:00 на официальном сайте фестиваля. Ural Music Night – один из крупнейших музыкальных фестивалей России, который ежегодно объединяет десятки площадок по всему Екатеринбургу и собирает сотни тысяч зрителей.