Конституционный суд обязал маркетплейсы реагировать на жалобы на продажу подделок

Благодаря иску компании ООО "Мир хобби" (Hobby World) к Wildberries Конституционный суд России установил ответственность маркетплейсов за продажу поддельных товаров. Ответственность будет частичной.

"Мир хобби" подал в суд после того, как маркетплейс не отреагировал на претензию компании к продаже на платформе поддельной игры "Мафия. Вся семья в сборе".

В итоге Конституционный суд решил, что маркетплейс является информационным посредником и не обязан заранее узнавать – предлагает ли продавец контрафакт или оригинал. Но если правообладатель укажет администрации маркетплейса на нарушение его прав и предъявит доказательства, то платформа обязана снять фейковый товар с продажи. В случае игнорирования претензии маркетплейс будет отвечать за нарушение вместе с продавцом контрафакта, передает "Коммерсант".