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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Миллиарды в остатке и брошенные стройки: Счетная палата проверила ведущие вузы

Счетная палата выявила ошибки в работе крупнейших университетов страны после проверки их трат за 2025 год. Хотя МГУ, СПбГУ, РАНХиГС и РАЖВиЗ потратили почти все выделенные деньги (от 99,8% до 99,9%), инспекторы зафиксировали серьезные недочеты в управлении финансами, пишет ТАСС.

В МГУ главной проблемой стали лишние деньги. Университет ежегодно копит огромные суммы от государственных субсидий и не использует их. К началу 2026 года этот остаток вырос в два раза и составил 2,6 млрд рублей. Во время проверки вуз вернул в бюджет 269 млн рублей, так как не нашел им применения.

СПбГУ столкнулся с трудностями на стройках. За год долги строительных компаний по полученным авансам выросли почти на 50% - до 1,2 млрд рублей. Также университет нарушал правила закупок: администрация не требовала гарантий от поставщиков и не наказывала проектировщиков за плохую работу.

В РАНХиГС аудиторы заметили резкий рост дебиторской задолженности. К январю 2026 года сумма долгов перед академией увеличилась на 5,3 млрд рублей и достигла 15,3 млрд.

Самая сложная ситуация сложилась в РАЖВиЗ. Академия не требовала от подрядчиков штрафы за задержки по контрактам, которые длились до 197 дней. Кроме того, вуз может потерять 162,7 млн рублей из-за сорванной реконструкции учебного комплекса. Подрядчик забрал аванс, но в сентябре 2025 года бросил стройку и не поставил оборудование. Из-за этого случая Счетная палата направила обращение в Генеральную прокуратуру.

Ранее агентство RAEX опубликовало свежий рейтинг лучших вузов России, где лидерами стали МГУ, Бауманка и МФТИ, а четвертое место занял СПбГУ. Хотя в сотню лучших попали учебные заведения из 30 регионов, в топ-20 доминируют Москва и Петербург - компанию им составили лишь УрФУ, ТПУ, НГУ, ТГУ и КФУ.

Теги: вуз, универ, бюджет


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