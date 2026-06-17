Выпускникам, пострадавшим от обстрелов ВСУ, могут дать льготы при поступлении в вуз

Белгородская областная Дума внесла в Госдуму законопроект о льготных условиях поступления в вузы для выпускников, пострадавших от обстрелов ВСУ и получивших травмы средней или тяжелой степени.

Инициатива предполагает, что такие выпускники смогут поступать в вузы в рамках установленной законом 10%-й квоты. Белгородские депутаты провели анализ заполнения квот на программы бакалавриата и специалитета в четырех региональных вузах и выявили, что квоты выбираются не в полной мере, а значит, резерв есть. Поэтому расширение круга льготников не повлечет за собой ущемления интересов других льготников - сирот, инвалидов и др.

Также законопроект предусматривает предоставление таким выпускникам приоритетного права при зачислении в колледжи.

В пояснительной записке отмечается, что общее количество пострадавших детей составляет около тысячи. Фактическое же число, на которое будет распространяться льгота, намного меньше, так как власти не ведут точной статистики по степени тяжести ранений. А поскольку в каждом году поступают только выпускники, реальное число таких льготников будет ничуть не обременительным для вузов. Зато такая льгота является справедливой, считают белгородские законодатели.