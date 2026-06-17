В России растет объем жилья, введенного с опозданием

В России растет объем жилья, введенного с опозданием. В 2025 году этот показатель в среднем составлял 41%, в 2026-м – 58%, пишут "Известия" со ссылкой на данные Единого ресурса застройщиков.

У ряда строительных компаний перенос ввода жилья в некоторых регионах достиг 100%. Например, у застройщика "Славянский дом" в Ивановской области средний срок переноса ввода составляет более 74 месяцев. У застройщика Seven Suns Development по Санкт-Петербургу этот показатель превысил 58 месяцев.

При этом отмечается, что и у лидирующих на рынке федеральных застройщиков аналогичная ситуация, но сроки переноса не такие большие.