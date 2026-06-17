Вартовчанина осудили за передачу своей банковской карты

В Нижневартовске местный житель осужден за передачу своей банковской карты, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры.

Мужчина признан виновным по ч. 3 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

Установлено, что в сентябре прошлого года он за деньги передал карточку и пин-код от нее своему знакомому. По карте были проведены незаконные финансовые операции, на банковский счет поступили похищенные мошенническим путем денежные средства в размере свыше 90 тыс. рублей, которые впоследствии переведены и обналичены неустановленным лицом

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 150 часов обязательных работ.