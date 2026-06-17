Иноагент Бабченко* объявлен в розыск

Оппозиционный российский журналист Аркадий Бабченко* (признан иноагентом) объявлен в розыск по статье об уклонении от обязанностей иноагента.

Как сообщает ТАСС, Недавно в отношении Бабченко возбудили уголовное дело об уклонении от обязанностей иноагента. По данным следствия, Бабченко был дважды в течение года привлекался к административной ответственности за нарушение установленного порядка деятельности иностранного агента.

В 2017 году Бабченко ухал на Украину, которую покинул в 2019 году. Там он "прославился" тем, что в 2018 участвовал в инсценировке своей гибели. Он признавал, что это готовилось два месяца.

С июля 2020 года Бабченко находится в перечне террористов и экстремистов. Включен в реестр иноагентов в апреле 2023 года за сбор средств в поддержку ВСУ и распространение недостоверной информации о решениях российских властей и проводимой политике. В 2023 году уже объявлялся в розыск.

По последним данным, Бабченко проживал в Эстонии.