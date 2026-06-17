Экс-губернатору Челябинской области Дубровскому вменили взяточничество

Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский попал под уголовное преследование. Речь идёт о взяточничестве, которое вменили политику.

Дубровский якобы получил 34 млн руб. от действовавшего тогда владельца АО "Южуралмост" Геннадия Вильшенко в обмен на покровительство при проведении аукционов на ремонт дорог в регионе. Деньги переданы через посредников, сообщил "Ъ-Южный Урал" собственный источник в правоохранительных органах.

Борис Дубровский ушёл в отставку в 2019 г., против него по материалам ФАС было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий на 20 млрд руб., но впоследствии защитник экс-губернатора Рустам Курмаев заявлял, что дело закрыли как незаконное.

Считается, что политик с момента отставки находится за границей. В начале 2024 г. Арбитражный суд Челябинской области признал Дубровского банкротом и открыл процедуру реализации его имущества. В августе 2025 г. экс-губернатора объявляли в розыск по уголовной статье. По какой именно - не уточнялось.