Жителя Краснотурьинска оштрафовали за избиение соседки на глазах ее ребенка

Жителя Краснотурьинска, ворвавшегося в квартиру к соседке для избиения, оштрафовали на 5 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области. Потерпевшую снимали на телефон и наносили удары на глазах ее несовершеннолетнего ребенка.

Обе семьи, проживающие в доме на улице Ленина, давно не ладили из-за одной из пар, которая вела шумный образ жизни. Однако вечером 2 ноября та самая пара - Иван С. и его супруга - неожиданно пришли к своим соседям, чтобы поговорить и поставить точку в этом конфликте. Потерпевшая поверила и открыла дверь, однако вместо извинений, соседи ворвались в ее квартиру, стали снимать женщину на телефон и провоцировать.

В суде было доказано, что Иван нанес соседке несколько ударов ладонью по плечам, а после ударил ногой в живот. Из-за боли женщина упала на колени. Все это происходило на глазах ее несовершеннолетнего ребенка. Позже она обнаружила на теле множественные кровоподтеки.

В суде свою вину Иван так и не признал, заявив, что изначально пришел разбираться с соседкой, которая якобы облила их с супругой кипятком, пока те курили на собственном балконе. Однако в суде эта история не нашла подтверждения.

Мировой судья Владислав Дорошенко квалифицировал произошедшее по статье 6.1.1 КоАП РФ "Побои" и назначил штраф в размере 5 тыс. рублей. Постановление еще не вступило в силу и может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.