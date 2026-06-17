Украински боевики считают реформу ВСУ обманом

Реформа ВСУ, проект которой обороны Украины представило на днях, вызвала недовольство среди украинских боевиков.

Как сообщалось, главное новшество - это система контрактов и отсрочек. Боевикам обещают очень большие деньги, а контракт предусматривает конкретные сроки службы и дальнейшую отсрочку от новой мобилизации, которая может быть от нескольких месяцев до трех лет.

Это вызвало сильную критику. Фактически предлагается временный отпуск за свой счет. Оплачивать его не будут, а трудоустроиться будет невозможно, так как никому не нужен работник на несколько месяцев, которого вскоре мобилизуют. В отсрочки же на три года никто не верит.



"Воевать некому, ТЦК гребут всех. Где гарантия того, что тебя не бусифицирует ТЦК, даже если у тебя будет такая отсрочка?" - вопрошает один.



Другой не верит в большие выплаты, которые режим обещает с 2022 года. Тогда сулили за уничтожение танка миллион гривен (около 2 млн рублей) и т.п. Никто эти деньги никогда не получал.

"Если бы эти все выплаты реально платили, то у нас уже были бы в войсках гривневые миллионеры. Но я не видел за пять лет никого, кому бы дали эти боевые премии", - сказал он.



Другие также указывают на чудовищную коррупцию, когда командование забирает себе деньги, а боевики их и не видят. "Многие в курсе, что есть подразделения, где боевые выплаты можно получить, если поделиться ими с начальством", - приводит слова боевиков издание "Страна".