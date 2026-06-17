На Среднем Урале задержаны наркокурьеры с крупной партией "синтетики"

На Среднем Урале задержаны два наркокурьера, доставившие в регион 3 кг наркотиков.

Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, оба подозреваются в незаконном обороте запрещенных веществ. По его данным, злоумышленники были задержаны в ходе реализации оперативной информации.

"Автомобиль Hyundai Solaris, на котором передвигались подозреваемые, правоохранители остановили в поселке Тугулым. При осмотре транспортного средства стражи порядка обнаружили специально оборудованные тайники с крупной партией "синтетики". Так, из багажника машины был изъят сверток с мефедроном весом около одного килограмма, а из-под обшивки задней левой двери – две упаковки метадона общей массой более двух килограммов", - отметил полковник Горелых.

По имеющейся информации, мужчины планировали сбыть наркотики в Свердловской области. Возбуждено уголовное дело. Оба задержанных заключены под стражу.