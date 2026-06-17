Россельхознадзор: Ограничения на товары из Армении не связаны с политикой

Ограничения на импорт ряда продовольственных товаров из Армении были введены из-за выявленных нарушений, решение не связано с политикой, заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт в интервью "Российской газете".

По его словам, в республике существуют проблемы в организации производства и контроля товаров.

Глава ведомства отметил, что политические лидеры часто склонны усматривать скрытый подтекст в таких санитарных мерах, как результаты лабораторных анализов и статистика систематических нарушений.

С конца мая Россия ввела временные ограничения на ввоз из Армении цветов, овощей, фруктов, рыбы и другой продукции.

В начале июня президент Армении Никол Пашинян заявил, что первые партии армянских цветов и овощей, запрещенных для ввоза в Россию, уже отправлены на новые рынки сбыта - в ЕС и другие страны. Он утверждает, что в Европе якобы очень ждут армянские фрукты и другую продукцию.