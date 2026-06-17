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Фото: Накануне.RU

Bloomberg: Позиция Трампа меняется в сторону большей поддержки Киева

Под влиянием европейских лидеров позиция американского президента Дональда Трампа по Украине претерпела изменения в сторону большей поддержки киевского режима. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на представителей стран G7, саммит которой сегодня завершается во Франции.
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Главы стран "семерки" теперь начали осознавать сближение позиций Европы и США в оценке расстановки сил, пишет издание. При этом ранее, после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске в августе 2025 года, Трамп считал, что у Украины нет козырей и она обязана пойти на территориальные уступки ради мира.

Накануне во Франции журналисты запечатлели, как прибывший Зеленский вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном обсуждают получение аудиенции у Трампа. И Макрон организовал их короткую встречу, которой изначально не планировались в графике президента США.

Накануне канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что переговорил с Трампом вместе с Зеленским. Трампу было сказано, что переговоры должны начаться с "правильной отправной точки". Для Украины и ЕС неприемлемы никакие уступки, Украина должна воевать за каждый клочок земли, в том числе в Донбассе. Фактически ЕС убеждает Трампа бесконечно поддерживать воюющий киевский режим.

"Сегодня, как и вчера вечером, у меня сложилось впечатление, что президент Трамп постепенно становится все более восприимчивым к такой оценке ситуации", – сказал Мерц.

Сам Трамп заявил на G7, что США не имеют никакого отношения к конфликту на Украине, а лишь выгодно продают оружие ЕС: "Это не оказывает на нас никакого влияния, кроме того что мы продаем оружие. Мы находимся за тысячи миль отсюда".

Теги: Трамп, Украина, ЕС


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