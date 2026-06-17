Месси в 38 лет стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира

Аргентинец Лионель Месси повторил рекорд немца Мирослава Клозе по количеству голов на чемпионатах мира.

Сегодня ночью Аргентина разгромила Алжир со счётом 3:0. Все три гола у южноамериканской команды забил 38-летний Месси.

Теперь у аргентинца и немца по 16 мячей на мундиалях, они делят первое место по голам на мировых первенствах. Но у Месси ещё будет много шансов Клозе обойти.

В ближайшие дни Аргентина, действующий чемпион мира, сыграет в группе с Австрией и Иорданией.





Отметим также, что Месси появился на поле на своём уже шестом чемпионате мира, став первым игроком, которому покорилось данное достижение. В скором времени ещё одна возрастная легенда футбола, португалец Криштиану Роналду, догонит именитого аргентинца по данному показателю.