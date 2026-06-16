В Дагестане из-за обильных осадков обрушились опоры моста через реку Рубас

В Табасаранском районе Дагестана из-за обильных осадков обрушились опоры автомобильного моста через реку Рубас, сообщили Накануне.RU в прокуратуре республики.

По данным ведомства, инцидент произошёл 16 июня примерно в 18.00 по московскому времени на 45-м километре автодороги, ведущей к селу Новое Лидже. Прокуратура Табасаранского района организовала проверку по факту обрушения опор металлического моста.

В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства об автомобильных дорогах и безопасности дорожного движения.