В проливе Ла-Манш российский фрегат применил предупредительную стрельбу по британской яхте

16 июня в 12.45 экипаж фрегата "Адмирал Григорович" в проливе Ла-Манш обнаружил гражданскую парусную яхту "Bright Future" под флагом Великобритании, которая следовала под двигателями опасным курсом на сближение с российским военным кораблем. Об этом Накануне.RU сообщили в Минобороны России.

В соответствии с Международными правилами предупреждения столкновений судов в море экипаж фрегата предпринял несколько попыток связаться с гражданским судном на международном радиоканале. Однако яхта не отвечала на запросы и не меняла курс.

Для привлечения внимания экипажа яхты были произведены пуски сигнальных ракет и поданы звуковые сигналы. Несмотря на эти меры, судно продолжало опасное сближение.

Когда дистанция между кораблями сократилась до 150 метров, командир фрегата принял решение произвести упредительную стрельбу по курсу судна из стрелкового вооружения. После этого яхта под британским флагом сразу изменила курс и начала удаляться от российского военного корабля.

В Минобороны подчеркнули, что экипаж фрегата "Адмирал Григорович" действовал в строгом соответствии с международными правилами судоходства и принял все необходимые меры для предотвращения инцидента.