Иран и Россия завершат соединение платежных систем двух стран в течение двух месяцев

Иран и Россия завершат третий, последний этап соединения платежных систем двух стран - иранской Shetab и российской системы "Мир" - в течение двух месяцев, сообщают РИА Новости со ссылкой на главу Центрального банка Ирана Абдольнасер Хеммати.

Чиновник во вторник направился в Москву, где обсудит развитие межбанковских связей и создание новых механизмов развития сотрудничества.

"Третий и финальных этап соединения банковских карт с иранской системой Shetab и российской "Мир" перешел в стадию реализации и в течение двух месяцев у иранских граждан появится возможность покупать и платить в российских магазинах при помощи карт, привязанных к Shetab", - заявил он.

Россия и Иран в июле 2024 года завершили работу над объединением платежных систем "Мир" и Shetab, а также провели два этапа интеграции систем, которые позволили бы совершать платежи и покупки, используя российское мобильное приложение MirPay с технологией NFC на смартфонах с операционной системой Android, а иранцам - снимать деньги с их карт в банкоматах РФ.