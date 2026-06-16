В Березовском мать осуждена за жестокое обращение с годовалым сыном

Мировой судья судебного участка № 4 Березовского судебного района вынесла приговор в отношении местной жительницы, признав её виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию малолетнего, соединенном с жестоким обращением (ст. 156 УК РФ), сообщили Накануне.RU в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Суд установил, что мать систематически нарушала обязанности по заботе о здоровье, физическом и психическом развитии своего годовалого сына. Ребенку не предоставлялись нормальные условия жизни: он спал под столом на куртке и одеяле, питался нерегулярно, не гулял на свежем воздухе. Женщина не реагировала на плач, а чтобы не слышать сына, накрывала его одеялом. Кроме того, она оставляла мальчика с незнакомыми людьми, причиняла физическую боль и психологические страдания.

В суде выяснилось, что семья давно находилась в поле зрения органов профилактики. Еще в Курганской области ее признали неблагополучной из-за ненадлежащего ухода за детьми. В сентябре 2025 года сожитель женщины был осужден за истязание ее семимесячного сына. После этого мать с тремя детьми перебралась в общежитие в Березовском.

На ситуацию обратила внимание соседка, которая заметила, что мальчик постоянно плачет, а на его теле видны синяки. Женщина иногда забирала ребенка к себе. В феврале 2026 года мальчик прожил у нее три дня. Соседка рассказала о происходящем подруге, а та обратилась в подразделение по делам несовершеннолетних.

В начале марта сотрудник ПДН при проверке условий жизни обнаружила у ребенка ссадины и гематомы на руках и грудной клетке. Мальчика госпитализировали. В отношении матери возбудили уголовное дело. Дети помещены под надзор государства.

Суд признал женщину виновной по ст. 156 УК РФ и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. При назначении наказания учтены состояние здоровья подсудимой и наличие несовершеннолетних детей.

Суд также вынес частные постановления в адрес надзорных органов, обратив их внимание на необходимость усилить профилактические мероприятия и контроль за неблагополучными семьями в целях недопущения нарушения прав несовершеннолетних. Приговор может быть обжалован сторонами.