В Крыму вводится временный комендантский час для мотоциклистов

В Крыму вводится временный запрет (с 17 июня и до особого распоряжения) на передвижение по ночам на мототехнике.

"Вводится временное ограничение на передвижение мотоциклов, мопедов, питбайков, квадроциклов, мотороллеров и иной мототехники. Ограничение будут действовать с 20:00 до 06:00", - сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Он добавил, что ограничение вводится в целях обеспечения общественной безопасности, а также "охраны военных, важных государственных и специальных объектов".

Контролировать соблюдение комендантского часа будет крымская полиция.