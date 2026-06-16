Трамп: США могут скоро усилить санкции в отношении России

Президент США Дональд Трамп на саммите G7 во Франции анонсировал новые санкции в отношении России. Об этом он заявил после встречи с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Скоро мы сможем усилить санкции в отношении России", - заявил Трамп. Он добавил, что "у США скоро будет возможность отказаться от послабления санкций в отношении российской нефти". Послабления были введены после начала военного конфликта на Ближнем Востоке, из-за которого разразился энергетический кризис.

Индекс Мосбиржи упал ниже 2500 пунктов на фоне этих слов Трампа, отмечает Telegram-канал "Сам ты инвестор!".