Кассационный суд оставил в силе приговор генералу Попову

Кассационный военный суд в Новосибирске оставил в силе приговор бывшему командующему 58-й армией Вооруженных сил РФ Ивану Попову. Об этом сообщили ТАСС в суде.

Адвокат Попова Сергей Буйновский заявил, что решение планируется обжаловать в Верховном суде.

В июле 2025 года апелляция на приговор Попову была отклонена – 2-й Западный окружной военный суд оставил его без изменений.

В апреле прошлого года Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил Попова к пяти годам колонии общего режима, лишил воинского звания "генерал-майор" и оштрафовал на 800 тысяч рублей. Он был признан судом виновным в мошенничестве и служебном подлоге при строительстве оборонительных сооружений в Запорожской области. Бывший военачальник вину не признал.