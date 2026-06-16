Более 80 миллиардов рублей требуется для переселения югорчан из аварийного жилья

16 июня состоялось пленарное заседание Совета законодателей "тюменской матрешки". Одной из ключевых тем стало обсуждение реализации мероприятий по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в Югре.

Спикер думы Югры Борис Хохряков сообщил, что более 2% югорчан по-прежнему проживают в домах, признанных ветхими или аварийными. Такие объекты присутствуют практически во всех муниципалитетах округа, за исключением Лангепаса и Покачей.

С момента старта адресной программы, с 4 сентября 2024 года по 25 мая 2026 года, уже расселено более 210,7 тыс. квадратных метров аварийного жилья. Новые квартиры получили свыше 12 тыс. жителей округа. По состоянию на 20 марта текущего года, в программу включены 1 735 многоквартирных домов общей площадью более 672 тысяч квадратных метров, в которых проживает 37 200 человек.

"В предстоящую пятилетку потребуется более 80 миллиардов рублей (из них свыше 60 миллиардов — средства региона) для того, чтобы переселить людей из аварийного жилья, и Югра берет на себя такое обязательство", — приводит слова Хохрякова "Мегаполис".

В текущем году в адресной программе участвуют 18 муниципалитетов, на реализацию запланировано около 14,6 млрд рублей. По данным на 25 мая текущего года, уже снесено около 30 тысяч квадратных метров непригодного для проживания жилья, а новоселье отметили 1 562 человека.