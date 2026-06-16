Зеленский согласен встретиться с Путиным в Турции или Швейцарии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не поедет на встречу с российским президентом Владимиром Путиным в Москву. "Мы [с Путиным] можем встретиться в Турции, Швейцарии или на Ближнем Востоке", - заявил Зеленский на саммите G7.

Ранее в Кремле прокомментировали информацию о том, что Зеленский, якобы, был готов встретиться с Путиным на полях G7 во Франции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что официально такое предложение Москве не передавалось, да и вообще официальных каналов связи между столицами России и Украины нет.

Если Зеленский готов говорить серьезно и ответственно, он всегда может приехать в Москву, заявил представитель Кремля.